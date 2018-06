Due giorni a scattare foto per Busto, arriva il photo-contest di Andreella

Si terrà il 9 e il 10 giugno la prima edizione del “Busto Arsizio Photo Contest 2018”. La manifestazione nasce da un’idea di Andreella Photo di proporre un evento culturale in grado di fondere la passione della fotografia e la

promozione del territorio di Busto Arsizio.

I temi scelti dagli organizzatori saranno mantenuti segreti fno allo start ufficiale dell’evento il 9 giugno e saranno divisi in tre temi “per tutte le età” e un tema speciale “under-25” solo per ragazzi. L’evento, totalmente gratuito, si svilupperà in due giorni, dove i fotografi non professionisti che si iscriveranno, anche non residenti a Busto Arsizio, potranno “girare” per la città e fotografare, seguendo le tracce indicate, in un’occasione per vivere Busto Arsizio sotto una luce differente.

Al termine dei due giorni, le immagini saranno raccolte tramite un sito web creato appositamente da Andreella Photo (organizzatore da 27 anni di Dia Sotto le Stelle, Festival Internazionale di Arti Audiovisive – www.diasottolestelle.it).

Le fotografe pervenute saranno esaminate sotto l’aspetto creativo, di forma e di coerenza rispetto al tema proposto; dal punto di vista tecnico, in quanto verrà controllato il file RAW per accertarsi che i fles siano effettivamente stati scattati nei periodi temporali concessi; sotto l’aspetto artistico e giudicate da una giuria di fotografi professionisti.

I vincitori delle quattro categorie saranno acclamati durante l’evento Dia Sotto le Stelle Estate (21 Giugno – Cortile Comunale Palazzo Gilardoni) e una mostra fotografca con gli scatti dei vincitori sarà stampata ed esposta a Dia Sotto le Stelle il 12 e 13 Ottobre a MalpensaFiere, con un pubblico di più di 6.000 persone.

Tutte le immagini selezionate e approvate dalla giuria saranno poi rese pubbliche sul sito di Dia Sotto le Stelle in una gallery permanente, fruibile anche dai social network di Andreella Photo. Iscrizioni e regolamento photocontest.andreella.it