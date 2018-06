Earth Prize, le nomination

Earth Prize International è un premio per l’educazione ambientale e il paesaggio, un premio che non c’era. Voluto fortemente dal WEEC Network, un’associazione internazionale che mette in rete chi fa educazione ambientale nel mondo.

Promosso da WEEC Network (Word Environmental Education Congress) e dalla Città di Luino, è patrocinato dal Touring Club Italiano, Slow Food, Comunità Montana Valli del Verbano e FIMA Federazione italiana dei media ambientali ed è realizzato con il contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto.

Il programma, in calce all’articolo, prevede iniziative su due giorni, sabato 23 e domenica 24 giugno.

Queste le nomination nominations 2018, che verranno premiate, con qualche sorpresa dell’ultim’ora che verrà resa nota a breve.

EarthPrize International alla rete internazionale Young Reporter for Environmental di Copenhagen, che invita i giovani di oltre 30 paesi a occuparsi di temi ambientali utilizzando i principali media.

Un EarthPrize Media, che sembra ritagliato su misura, per la geniale trasmissione di Radio2 Caterpillar, che in Italia ha coinvolto milioni di famiglie con l’iniziativa Mi illumino di meno.

EarthPrize Lanscape per un grande personaggio dell’editoria come Francesca Marzotto Caotorta che ha trasformato l’arte del giardinaggio in una coinvolgente azione di valorizzazione del paesaggio e della cultura dei giardini. Nomination per Linea Verde, storico programma televisivo che ha accompagnato l’evoluzione e la valorizzazione del paesaggio italiano, e Premio EarthPrizeMedia per il programma tv della Radio Televisione Svizzera il Giardino di Albert, che ha messo sotto osservazione i ghiacciai delle nostre Alpi.

Un riconoscimento EarthPrize International per Reinhold e Magdalene Messner che con un’inedita operazione museale hanno dato ai grandi alpinisti un ruolo che va molto oltre l’agonismo e che lascerà in eredità il rispetto e la cultura della montagna.

Un premio per Silver, il creatore di Lupo Alberto, che ha prestato il suo famosissimo lupo azzurro a campagne di educazione ambientale.

E una nomination per il Trekking Locarno-Venezia che da alcuni anni anticipa l’apertura della via navigabile tra Svizzera e Venezia, destinata a diventare una delle attrazioni paesaggistiche e culturali europee.

Infine due nomination legate al territorio che ospita la manifestazione: Il progetto GreenSchool che ha coinvolto decine di migliaia di ragazzi della Provincia di Varese e la APP realizzata dagli studenti della dell’ISIS di Luino, che consente di trovare passaggi auto gratuiti e sicuri, aggiungendo una valenza tecnologica al progetto di mobilità sostenibile “Equostop”.

Earth Prize International è soprattutto un premio nato pensando agli accordi di Parigi del sul clima e a Papa Francesco, al quale sarà dedicata questa prima edizione. La sua Enciclica Laudato Sì ha messo l’Ecologia e l’Educazione Ambientale al centro della pace e del nostro futuro.

PROGRAMMA

EarthPrize2018 – 23/24 Giugno

WEEC (World Environmental Education Congress) e Città di Luino/ Lago Maggiore

UN PREMIO PER L’EDUCAZIONE AMBIENTALE E IL PAESAGGIO

SABATO 23 GIUGNO

ORE 10.00

Piazza Risorgimento. Parco Ferrini e Villa Hussy. Inaugurazione degli spazi dedicati alle Associazioni, Scuole e vari espositori.

(Fai, Parco Campo dei Fiori, Slow Food, Editoriale Scienza, Cai, Re Mida, Associazione Aurora, Progetto Equo Stop, Comunità Montana, Banca del Tempo, Terre di Lago, ISIS Carlo Volontè, Liceo Vittorio Sereni, Istituto Maria Ausiliatrice, Gruppo Ciclistico Tre Valli Luinesi, Yorci, Istituto Bernardino Luini).

In caso di maltempo I punti Info saranno ospitati del Salone doganale della Stazione di Luino, dove comunque sarà aperto il Museo dei Trasporti.

ORE. 11.00 Apertura dell’attraversamento di Palazzo Verbania/ Edificio pubblico ecocompatibile.

ORE 11.30 Villa Hussy (Sala Biblioteca). Incontro con Silver/Lupo Alberto.

(Dedicato ai ragazzi di tutte le età)

Ore 14.30. Villa Hussy (Sala Biblioteca). Proiezione del film After the flood, di Leonardo di Caprio

Ore 15.30. Villa Hussy. Re Mida. I maghi del riciclaggio creativo: laboratori per ragazzi da 9 anni in su presso la sala ragazzi della Biblioteca + proiezione video sul riciclo (durata 50′). Attività dalle 15.30 alle 18.30

Ore 16.45. Villa Hussy. Reportage dalle Terre dei Fuochi. Silvia Tenenti

Progetto presentato alla Triennale di Milano.

Ore 17.30. Villa Hussy. Paesaggio e salute (anche mentale). Alessandro Borgini. Associazione Medici per l’Ambiente – ISDE Italia

Ore 18.15. Villa Hussy Piero Sardo, Presidente della Fondazione sulla biodiversità di Slow Food.

ORE 21.00 Teatro sociale.

SERATA DI PREMIAZIONE. Earth Prize International. EarthPrize Paesaggio, EarthPrize Media Premi Luino Educazione Con ospiti e interventi musicali del SHEIK SWING TRIO

DOMENICA 24 GIUGNO

Ore 10.00.

Villa Hussy (Sala Biblioteca)

Aggiornamento sulle tematiche ambientali alla luce degli Accordi di Parigi sui Cambiamenti Climatici. Ruolo e responsabilità dei media nella conversione dei comportamenti collettivi verso stili di vita più sostenibili. A cura Marco Fratoddi e della rivista .eco.

ORE 11.

Villa Hussy (Sala Biblioteca)

Oltre il paesaggio. Incontro con Francesca Marzotto Caotorta.

Moderatore Laura Pirovano.

ORE 15.00

Visita guidata a Villa Bozzolo, Bene FAI (Evento a pagamento).

Si ringaziano i nostri sponsor

Hupac, Editoriale Scienza, Carrefour Market

Travel partner

Trenord

Earth Prize è raggiungibile da tutta la Lombardia in treno, mezzo di trasporto sostenibile per eccellenza. La stazione di Luino è raggiunta dalla linea Milano-Gallarate-Luino dalla linea trasnfrontaliera Gallarate-Cadenazzo-Bellinzona. Sul sito trenord.it grazie a “Green Train”, la fogliolina verde che mostra al passeggero quanto vale il suo viaggio in termini di sostenibilità, è possibile scoprire per esempio che scegliendo il treno anziché l’auto da Milano a Luino si evita l’emissione di 4,6 kg di CO2.

Media partner

TV2000, Radio InBlu, Varese News

Per info www.earthprize.international/en/