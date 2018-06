In edicola il nuovo Sole24 ore

Da oggi, martedì 5 giugno, sia nella versione cartacea che in quella digitale esce il “Sole 24ore” completamente rinnovato nelle pagine e nella veste grafica. Per l’occasione è stata creata una font (un carattere) dedicato che si chiama «Sole 24 Sans», una font bastone che si rifà ai primi Sans a stampa utilizzati nell’Ottocento in Inghilterra, sviluppata dalla Cooperativa anonima servizi tipografici (Cast)

Sarà un giornale «più fruibile e più leggibile» dicono gli addetti ai lavori, perché la nuova font aiuterà il lettore nella lettura. Al nuovo “vestito” del giornale hanno dato il loro contributo grafici e designer. Il nuovo “Sole 24ore” parte da tre novità fondamentali, oltre a quella grafica, per favorire una comprensione adeguata della contemporaneità: specializzazione, sintesi e selezione.

Perché il carattere è così importante, lo hanno spiegato gli stessi ideatori:

“Il carattere sans doveva accordarsi al Serif, che si usa per testi e titoli, ma trattandosi di un quotidiano economico-finanziario, doveva essere adatto a schemi, grafici e tabelle: abbiamo compresso il carattere anche del 40% in meno nel tondo”

On line anche la nuova versione digitale, versione che non ha comportato limitazioni di alcun tipo per la diversità del supporto. Oltre al nuovo carattere, il giornale a sette colonne faciliterà notevolmente la lettura e quindi aumenterà anche l’attenzione al contenuto. Buona lettura.