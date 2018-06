Edizione “0.1” di Lake&sound Fest, il protagonista è Ermal Meta

L’Associazione Coopuf iniziative culturali, in collaborazione con Tube Agency, Asd Rugby Varese, Albachiara Spettacoli, Madboys Eventi & Concerti, con il partenariato del comune di Varese, propone per l’estate 2018 la prima edizione di un nuovo Festival musicale nel capoluogo prealpino: una due giorni che si svolgerà all’interno dell‘ippodromo Le Bettole, già teatro di altri grandi eventi varesini di portata nazionale ed internazionale (dai concerti di grandi stelle della musica italiana ai Campionati Mondiali UCI).

La grande musica torna quindi protagonista, dopo molti anni di inattività, con il “Lake&Sound Fest” in programma per il 21 e 22 luglio 2018. Ospite d’eccezione sarà Ermal Meta, il vincitore dell’edizione 2018 del Festival di Sanremo insieme a Fabrizio Moro, con cui ha partecipato anche all’Eurofestival.

Domenica 22 luglio alle 21.30 Meta sarà a Varese, unica tappa lombarda del tour insieme a Brescia: a dividere con lui il palco principale sono previsti Waxlife, producer varesino e finalista della trasmissione Top DJ 2016 e un’altra band, sempre varesina, che l’organizzazione svelerà soltanto pochi giorni prima del concerto.

Sabato 21 Luglio saranno invece protagonisti, tra gli altri, le realtà giovanili Save the tape, Lancillotto, Black&Blue, Rc Waves ed altre ancora. Sempre per la prima giornata del festival, ad ingresso libero, saranno in programma esibizioni musicali, teatro e, a chiudere, il concerto del giovane cantautore varesino BIRø, in uscita proprio in quel periodo con il suo nuovo singolo. Questa serata sarà ad ingresso gratuito.

L’evento può contare, inoltre, sulla collaborazione, nella forma del partenariato, con il Comune di Varese, che in questo modo intende rilanciare l’immagine della città dal punto di vista turistico, culturale e ricreativo «Anche recuperando verso nuove funzionalità sociali ed aggregative i nostri impianti sportivi – ha spiegato il sindaco Davide Galimberti – A partire dall’Ippodromo delle Bettole, che conta su un’infrastruttura funzionale all’ospitalità di grandi eventi».

«Si tratta di un’edizione “zero” di questo evento – ha commentato l’assessore alle politiche giovanili Francesca Strazzi – che intende mettere le basi per la costruzione negli anni futuri del “festival” che manca ormai da tanti anni alla nostra Città. Speriamo sia l’inizio di una lunga serie di eventi che facciano conoscere Varese “dal lato musicale” lato che finora non è stato tanto valorizzato. Ora vogliamo mettere i riflettori anche su questo settore»