Elena Placenti si affaccia sugli Europei giovanili

Elena Placenti si appresta a disputare la prima grande competizione internazionale della carriera. La giovane lottatrice varesotta, tesserata per il Kokoro Dai di Cairate, vestirà infatti i colori dell’Italia agli Europei di classe esordienti in programma a Gyor, in Ungheria.

Placenti, figlia di Francesco che è il responsabile lotta della società cairatese, sarà impegnata nella categoria a limite dei 39 chilogrammi e ha conquistato la convocazione in azzurro grazie soprattutto alla medaglia di bronzo ottenuta agli Italiani del marzo scorso a Ostia Lido.

L’avventura della giovane lottatrice varesotta inizierà con il raduno al Centro Federale di Faenza da dove la truppa azzurra (34 atleti in tutto) partirà poi per l’Ungheria. Placenti gareggerà il prossimo sabato 16 giugno ed è data in buona forma, anche se il novero delle avversarie è di grande livello. La varesina ha di recente vinto il Gran Prix del Nord Italia a Castelseprio e il Trofeo Internazionale d’Alsazia, ottenendo invece il bronzo al trofeo Athena di Modigliana.