Elettrodomestici, la moda del piccolo

Una nuova tendenza figlia dell’epoca che stiamo attraversando ormai da tempo e che vede il concetto di risparmio farla da padrone e non ci si sta riferendo qui soltanto all’ambito economico, ma a 360 gradi.

Economicizzare il più possibile, anche per quanto riguarda tempo e soprattutto spazio; d’altra parte se si vuole portare il discorso su termini abitativi oggi le dimensioni di molti appartamenti sono contenute e impongono di optare per elementi di arredo adeguati. È finita l’epoca dei grandi spazi, ad andare per la maggiore sono ambienti a misura d’uomo, monolocali e bilocali. Ed allora ecco che di pari passo cresce l’esigenza di far ricorso ad arredi e elettrodomestici di pari dimensioni.

Parlando di questi ultimi, anche qui ad impazzare è la moda del piccolo e compatto: elettrodomestici di misure ridotte ma che riescono comunque a garantire medesime prestazioni e capacità di quelli standard. Per la serie, non è sempre vero che la grandezza fa rima con efficacia. Qualche esempio?

Pensiamo ai mini frigo tanto in voga ultimamente: si parla di frigoriferi in tutto e per tutto simili a quelli tradizionali solo che appaiono notevolmente più comodi in virtù delle proprie dimensioni ampiamente ridotte. Il che li rende molto adatti a situazioni ed utilizzi particolari, per i quali magari un elettrodomestico tradizionale potrebbe non essere indicato.

Una soluzione che torna di grande comodità per tutti quei casi in cui non ci sia posto per la colonna frigo; in alternativa si può optare per modelli con cassetti o ad incasso con spazi interni. Stesso discorso che vale ad esempio per i frullatori in miniatura: le nuove tendenze nel campo dell’alimentazione impongono una attenzione particolare a quello che si assume e negli ultimi anni centrifughe e frullati sono un vero e proprio must. Ecco allora che avere un elettrodomestico di dimensioni contenute da portare sempre con sé, magari in borsa, e da utilizzare quando si ha tempo e modo può essere una soluzione ottimale.

Discorso più o meno simile ai barbecue portatili, che consentono con un ingombro minimo di avere sempre a disposizione uno strumento utile per improvvisare grigliate a base di carne o pesce. Da segnalare poi i mini multicooker, pentole in grado di cucinare autonomamente diverse tipologie di pietanze con tantissime ricette preimpostate nel programma: oggi sul mercato esistono modelli facili da trasportare.

In sostanza anche nel campo degli elettrodomestici esplode la tendenza del piccolo e pratico: strumenti funzionali e, spesso, anche di design con caratteristiche speciali per agevolare la vita dell’utente finale.