Elettrosmog, prima riunione della consulta cittadina

In poche settimane due grandi risultati per chi lotta a Varese da anni contro l’elettrosmog: dopo la nomina dei due rappresentanti in consiglio comunale, uno per la maggioranza – Giuseppe Pullara – e uno per la minoranza – Fabio Binelli – avvenuta nell’ultima seduta del 6 giugno scorso, ora arriva la prima riunione del tavolo della consulta.

A due anni dalle prime insistenti richieste del comitato “Drizza le antenne” il tavolo è infatti convocato per le 17.30 del 27 giugno in sala Giunta. I primi argomenti all’ordine del giorno saranno: il piano di localizzazione dei gestori 2018, le osservazioni al piano di localizzazione dei gestori 2018, e l’esposizione del progetto preliminare di delocalizzazione degli impianti del Campo dei Fiori.

Soddisfazione da parte della leader del comitato, Ombretta Diaferia: «Finalmente, dopo due anni di battaglie e silenzi spesso incomprensibili, è stata convocata la consulta- ha commentato – che ora è anche “organismo collegiale indispensabile”. Un ottimo risultato, per il bene dei cittadini»

