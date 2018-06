Elisoccorso a Luino, “riqualificare subito l’atterraggio di Voldomino”

L’elisoccorso resta ancora una tematica importante per il territorio luinese. Stamane il Vice Sindaco di Luino Alessandro Casali col Direttore Socio Sanitario di ATS Insubria Lucas Maria Gutierrez ha incontrato il Direttore dell’ ASST Sette Laghi Callisto Bravi.

«Tenendo ben presente l’impegno costante di Regione Lombardia e di Areu in merito alla gestione del pronto intervento, ho richiesto al Consigliere Regionale Monti, Presidente della Commissione Sanità, di organizzare questo incontro per divenire ad una rapida soluzione in merito alla manutenzione straordinaria dell’elisuperficie dell’eliporto di Voldomino, frazione di Luino.– commenta il Vice Sindaco Alessandro Casali – L’eliporto, predisposto anche ad un atterraggio notturno, non è utilizzabile da tempo. Ringrazio il Direttore Bravi poiché, in attesa del piano AREU, si è reso disponibile nel reperire le risorse necessarie per la riqualificazione. Sono pertanto soddisfatto che si trovino soluzioni in merito ad un tema che sta così a cuore a tutti noi».

«Grazie all’impegno del Vice Sindaco Alessandro Casali e del Consigliere Regionale Emanuele Monti si è portata all’attenzione la struttura dell’elisuperficie – afferma il Direttore Socio Sanitario Lucas Maria Gutierrez– La struttura e’ una risorsa importante per una risposta puntuale ai bisogni socio-sanitari della popolazione».