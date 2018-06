emblematici provinciali: un nuovo bando congiunto di 600mila euro

600mila euro per i progetti emblematici provinciali. Scadenze, modalità e ambiti di intervento sul sito della Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus e su quello di Fondazione Cariplo.

Fondazione Cariplo e Fondazioni Comunitaria del Varesotto onlus lanciano un’iniziativa congiunta: il territorio provinciale di Varese avrà a disposizione 600mila euro per quei progetti che vengono definiti “Emblematici Provinciali”, iniziative di particolare rilevanza per il territorio. Fondazione Cariplo punta infatti sull’importante ruolo di antenna sul territorio svolto dalle Fondazioni Comunitarie locali per individuare e selezionare progetti significativi da sostenere.

IL BANDO EMBLEMATICHE PROVINCIALI

Il Bando “Emblematici Provinciali” ha la prerogativa di unire le competenze e le professionalità di Fondazione Cariplo e Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus. Fondazione Cariplo mette a disposizione risorse pari a 600 mila euro in collaborazione con la Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus che, tenendo conto delle esigenze del territorio e delle sue peculiarità, evidenzia gli ambiti di intervento su cui agire.

Il ruolo delle Fondazioni di Comunità risulta pertanto sempre più rappresentativo, in grado cioè di raccogliere i bisogni e le istanze del territorio, riportandoli in un Bando. Il Bando per gli interventi Emblematici Provinciali si riferisce a progetti diretti a perseguire obiettivi coerenti con quelli dei piani di azione di Fondazione Cariplo. La candidatura da parte degli enti deve rispondere ai requisiti di sussidiarietà ed esemplarità per il territorio ed esprimere valori filantropici e dimensioni idonei a generare un positivo ed elevato impatto sulla qualità della vita e sulla promozione dello sviluppo culturale, economico e sociale della comunità di riferimento.

I SETTORI DI INTERVENTO

Potranno dunque essere ammessi a contributo, nell’ambito degli “Interventi Emblematici Provinciali”, i progetti e gli interventi selezionati coerenti con gli indirizzi delle aree filantropiche strategiche della Fondazione Cariplo principalmente nei macro settori: Ambiente, Arte e Cultura, Servizi alla Persona e Ricerca Scientifica.

Per il 2018 Fondazione Cariplo ha evidenziato nel Bando le Aree di Intervento:

. Sviluppo di comunità solidali, coese e sostenibili (welfare comunitario);

. Benessere sociale ed economico dei cittadini del territorio;

. Realizzazione, inclusione e inserimento dei giovani nella comunità.

A questi macro temi, la Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus ha aggiunto i seguenti obiettivi specifici, valutati sulla base delle esigenze e delle richieste del territorio:

. Arte e Cultura;

. Assistenza sociale;

. Ricerca Scientifica e Tecnologica;

. Ambiente

Fondazione Cariplo nel corso dell’anno 2017 ha sostenuto 1.133 progetti per un importo complessivo di 160,6 milioni di euro. Per il 2018 povertà, disoccupazione e welfare sono i tre fronti che costituiscono le priorità assolute.

Fondazione Cariplo fa filantropia con la passione per l’arte, la cultura, la ricerca scientifica, il sociale e l’ambiente. Oggi è impegnata sul sostegno ai giovani, al welfare di comunità e al benessere delle persone, realizzando progetti insieme alle organizzazioni non profit. Dal ’91 ad oggi la Fondazione ha sostenuto oltre 31 mila iniziative donando circa 3,3 miliardi di euro. Per scaricare il regolamento a la modulistica visita il sito della Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus: http://www.fondazionevaresotto.it/emblematici-provinciali-2018/