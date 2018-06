Emilio Aliverti è il nuovo sindaco di Jerago con Orago

Emilio Aliverti succede a Giorgio Ginelli: è il nuovo sindaco di Jerago con Orago. La lista civica Jerago e Orago Insieme ha ottenuto la maggioranza dei voti alle elezioni del 10 giugno.

Aliverti, manager in una società in Svizzera, era il candidato nel segno della continuità, per proseguire e rilanciare le azioni già avviate negli anni delle due amministrazioni di Giorgio Ginelli, di cui era assessore.

Aliverti aveva anche già indicato la sua Giunta in caso di vittoria:

Anna Carnini vicesindaco assessore a istruzione, sociale, famiglia;

Marco Pirola bilancio;

Giorgio Ginelli territorio, lavori pubblici e ambiente;

Giovanna Buzzetti cultura, commercio e attività produttive, sport

La sua ultima intervista prima delle elezioni.