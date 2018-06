Emozioni di luce all’imbarcadero

“Sabato all’Imbarcadero di Luino ha inizio Emozioni di luce, una mostra che esalta le doti e il talento artistico di Ana Sasu e di Cristina Rubinato che proseguirà fino al 13 giugno.

In questa mostra propongono opere dipinte su vetro (per Ana Sasu trattasi di una tecnica personale) con colori in rilievo, con richiami sia al liberty ed art decò che alla pop art.

Ana Sasu Artista rumena da poco stabilitasi a Varese proviene da una formazione artistica derivante dall’aver frequentato il Liceo Artistico Statale e l’Università d’arte nella nativa Romania, conseguendo una laurea con attestato professionale nelle materie della pittura monumentale e su vetro.

Sin da giovanissima inizia a cimentarsi con i restauri monumentali di affreschi in chiese in stile neo bizantino, completandosi poi contemporaneamente con la pratica svolta negli atelier di restauro di mobili.Giunta in Italia quattro anni fa si stabilisce a Bobbio, città d’arte della Val Trebbia piacentina dove in particolare si distingue per la realizzazione dell’icona di San Colombano, patrono della città di Bobbio e candidato a diventare uno dei patroni d’Europa, icona premiata e celebrata dalle autorità religiose e conservata nel Duomo di Bobbio, destinata a diventare l’icona dei giovani pellegrini d’Europa.

Cristina Rubinato, a partire dagli anni 80 inizia il suo viaggio nel mondo dell’arte, avvicinandosi alla decorazione su porcellana detta anche“terzo fuoco”. Esplora e sperimenta effetti cromatici e giochi di luce che in seguito le stimoleranno un profondo interesse per Il colore nella sua trasparenza, con una particolare attenzione al mondo delle vetrate artistiche. Frequenta gruppi di studio e laboratori, iniziando il suo nuovo percorso nell’arte della vetro fusione, della vetrata a piombo e delle lampade con tecnica Tiffany.

Produce numerose opere tra le quali la grande vetrata della Chiesa di St. Thomas di Hong Kong.