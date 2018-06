Eolo al TEDxVarese con una lounge di connettività

Eolo, il principale operatore in Italia nel fixed-wireless ultra-broadband per i segmenti business e residenziale, sarà presente a Varese durante la conferenza TedX, il 16 giugno a partire dalle ore 9, presso il Centro Congressi Ville Ponti.

Durante l’evento dedicato al tema “Quando immagini il futuro“, Eolo metterà a disposizione dei visitatori la “EOLO Lounge”, una innovativa zona living di connettività situata, dove testare l’avanguardia tecnologica dell’operatore con attività di streaming e gaming online grazie ai partner d’eccellenza quali Xbox e Now TV. Per gli interessati a entrare nel mondo Eolo, inoltre, sarà possibile incontrare il team HR dell’azienda, presente all’evento.

Un’area dedicata alla tecnologia e al divertimento dove fermarsi tra una talk e l’altra, con uno schermo di 42 pollici dedicato ai tornei X BOX, uno di 50 pollici a disposizione per una pausa con Now TV e dei comodi cuscini per un momento di relax. All’ultimo piano di Villa Andrea all’interno della sala Eolo Super, inoltre, sarà possibile seguire gli speech TEDx in corso presso Villa Napoleonica, trasmessi in diretta grazie alla connettività Eolo Super.

Eolo sarà protagonista anche grazie a tre laboratori organizzati per i bambini di fasce d’età diverse, ideati per avvicinare i più piccoli ai temi della robotica, del coding e del pensiero computazionale: il laboratorio Ozobot dedicati alla fascia 4-6 anni, Scratch e Makey makey per la fascia dai 7 ai 10 anni, mBot per i ragazzi dagli 11 ai 15 anni. Sempre nell’ambito del TEDx, all’interno della fiera dell’innovazione “Innovation Garden”, Eolo, in collaborazione con Elmec e l’Università degli Studi dell’Insubria, ha inoltre organizzato un hackaton in quattro sessioni all’interno delle quali i giovani appassionati o professionisti di informatica si sfideranno per vincere quattro borse di studio e per partecipare a colloqui di lavoro con le aziende.

Il festival TEDx di Varese è la seconda tappa del tour estivo che porterà l’innovativa “EOLO Lounge” in giro per l’Italia, all’interno dei più importanti appuntamenti di intrattenimento nei comuni già coperti dall’operatore, per vivere a pieno l’esperienza EOLO Super.