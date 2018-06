Eolo Lounge, tutti connessi al Lake street food festival di Arona

Eolo, il principale operatore in Italia nel fixed-wireless ultra-broadband per i segmenti business e residenziale, sarà presente ad Arona durante il Lake Street Food Festival di Arona (No), dall’8 giugno a partire dalle ore 18, sino al 10 presso il lungolago Caduti di Nassirya.

Durante l’evento dedicato allo street food, Eolo metterà a disposizione dei visitatori la “Eolo Lounge”, una innovativa zona living di connettività, dove testare l’avanguardia tecnologica dell’operatore con attività di streaming e gaming online grazie ai partner d’eccellenza quali X BOX e Now TV.

Un’area dedicata alla tecnologia e al divertimento dove fermarsi tra una tappa gastronomica e l’altra, con uno schermo di 42 pollici dedicato ai tornei XBox, uno di 50 pollici a disposizione per una pausa con Netflix e dei comodi cuscini per un momento di relax.

Il Lake Street Food Festival di Arona è la prima tappa del tour estivo che porterà l’innovativa “Eolo Lounge” in giro per l’Italia, all’interno dei più importanti appuntamenti di intrattenimento nei comuni già coperti dall’operatore, per vivere a pieno l’esperienza Eolo Super.