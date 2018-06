Tutto esaurito alla “Giornata dell’aria”

C’è grande soddisfazione in paese per il risultato della “Festa dell’aria”, un’attesa giornata dedicata al volo per grandi e piccini che si è tenuta ieri, 3 giugno a Vergobbio, frazione di Cuveglio.

«Una giornata perfetta» secondo l’assessore Giuseppe Lioi, «con grande affluenza di persone famiglie con 3,4 bambini che hanno giovato del giro in elicottero. Una giornata di soddisfazione per gli operatori di “Vergobbio in festa”. Sul loro volto sempre un sorriso nonostante la stanchezza».

«I volontari non si sono fermati mai – ha spiegato l’assessore – un grazie a tutti i cittadini che hanno subito il disagio del rumore per tutto il giorno. E un grazie particolare va al signor Ferre che ci ha concesso il fondo per l’atterraggio. È stato bello vedere tante persone sorridere e tornare a casa soddisfatte sentendosi dire: “Bella esperienza!”. Grazie a tutti».