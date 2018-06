Escursione al monte Grumello e laboratorio di argilla

L’associazione Controvento Trekking organizza per domani, sabato 9 giugno, un’escursio sul Monte Grumello, in Valceresio, particolarmente adatta per bambini e famiglie.

«Partiremo dal lago di Lugano per immergerci in un bosco antico quanto le attività economiche di questi borghi di montagna, da sempre legate al ciclo della Natura – spiega la guida ambientale Antea Franceschin – Osserveremo affioramenti di roccia che ci racconteranno di come un tempo qui vi erano un mare e i dinosauri. Arriveremo in vetta al Monte Grumello (684 m) e percorreremo alcune trincee della prima Guerra mondiale, appartenenti all’enorme complesso di bunker e trincee della Linea Cadorna. Scenderemo quindi al borgo montano di Cà del Monte, dalla pastora Rosalba che ci accoglierà per il laboratorio di argilla insieme ad un’insegnante specializzata».

Ogni anno Rosalba invita i bambini del luogo a creare tante piastrelle diverse per decorare la facciata della stalla delle sue caprette. Alla fine del laboratorio i bambini potranno decidere se donare a Rosalba le piastrelle create o portarsele a casa: «Alla fine del laboratorio, Rosalba ci farà fare un giro per la sua proprietà, non solo per conoscere le sue caprette, ma anche per raccontarci di come e dove produce i suoi formaggi. Faremo merenda con latte di capra e una fetta di torta, e torneremo quindi a casa arricchiti di un tassello in più in grado di spiegarci gli antichi mestieri della Montagna, e chissà, magari anche con una bella forma di caprino nello zaino».

Il ritrovo è per le 10.30 al parcheggio gratuito in via Girola, a Besano 21050 (VA). Dal punto di ritrovo ci si organizzerà con la Guida e le proprie macchine per raggiungere l’inizio del percorso. Rientro previsto per le ore 16.30.

Informazioni e iscrizioni: Antea +39 3480725255 oppure email antea@controventotrekking.it