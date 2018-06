Esordienti e Allieve si sfidano sul circuito della Valle Olona

Appuntamento a Gorla Minore per tante giovani promesse del ciclismo femminile che domenica 1° luglio gareggeranno nella seconda edizione del “Trofeo Ju Green”, voluto e organizzato dalla società che da tanti anni sforna talenti “in rosa”.

La manifestazione è riservata alle categorie Esordienti e Allieve e metterà in palio anche i titoli provinciali varesini per il 2018. Le due gare si articoleranno sul collaudato circuito della Valle Olona che misura 7,9 chilometri e tocca le località di Gorla Minore, Olgiate Olona e Solbiate Olona.

Il quartier generale della gara è all’auditorium “Peppo Ferri” di via Roma a Gorla Minore, con ritrovo alle 12 in punto. Le Esordienti si sfideranno sulla distanza dei 31,6 Km (4 giri) a partire dalle ore 14. Alle ore 15,30 sarà invece la volta delle Allieve, in gara per 55,3 Km (7 tornate). Per molte atlete e per le squadre coinvolte, il Trofeo Ju Green sarà anche una sorta di prova generale in vista dei campionati italiani delle due categorie, in programma a Comano Terme (Trento) sabato 7 luglio.