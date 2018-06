Esplode una barca, quattro ustionati

Momenti di paura ad Angera quando in un porto si è verificata un’esplosione di un natante che si accingeva a partire. E’ successo intorno alle 12 di domenica 10 giugno in un cantiere nautico in via Bruschera. (immagine di repertorio)

Secondo una prima ricostruzione dei fatti l’esplosione è partita dal motore dell’imbarcazione durante alcune operazioni di manutenzione. Una fiammata si sarebbe sprigionata, ustionando quattro persone.

Subito sono scattati i soccorsi con l’invio su posto di quattro ambulanze e dell’elicottero di Areu in codice giallo oltre ai Vigili del Fuoco di Ispra arrivati con un’autopompa e alla Polizia Locale di Angera. I soccorritori sono ancora al lavoro.

(seguono aggiornamenti)