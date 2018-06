Estate, a scuola di vela sul Lago Maggiore

Nell’anno del suo 80esimo anniversario della fondazione – nata un giorno d’autunno del 1938 intorno ai tavolini del Caffè Clerici da un’idea di Aldo Bianchi e Nino Reggiori – l’Associazione Velica Alto Verbano di Luino conferma il programma scuola vela estiva.

Le scuole di vela sono rivolte sia ai giovani dai 6 ai 18 anni che agli adulti e saranno attive durante i mesi di luglio e agosto.

Per quanto riguarda gli aspiranti velisti più giovani i corsi di vela estiva sono caratterizzati da una completa immersione nel mondo della vela dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 fino alle 17.00 circa, seguiti da istruttori della Federazione Italiana Vela. Le attività varieranno dalla teoria alla pratica a bordo delle imbarcazioni sociali (Optimist, L’Equipe, 420 e Laser), non mancheranno momenti di svago e gioco e di vita comune con il pranzo e la merenda tutti insieme nella sede sociale. I giovani partecipanti avranno così modo di conoscere nuovi amici e di appassionarsi allo sport della vela sul lago Maggiore.

Queste le date dei corsi: 2/6 luglio; 9/13 luglio, 16/20 luglio, 23/27 luglio; 30 luglio/3 agosto; 6/10 agosto; 13/17 agosto e il costo del corso è di €197,00+ 5,00€ a giornata per il pranzo e la merenda.

Gli istruttori saranno: Rossella Losito, Lorenzo Osti e Laura D’auria, che si occupano durante tutto l’anno della squadra agonista e pre-agonistica.

Gli allievi maggiormente coinvolti infatti potranno continuare a coltivare la loro passione per la vela, approfittando del programma di pre-agonistica e agonistica.

Agli adulti che desiderano avvicinarsi alla vela l’AVAV propone corsi intesivi su cabinati (classe J24), sempre con l’assistenza di istruttori federali, con 4 uscite settimanali programmate nei fine settimana nei mesi di luglio, agosto e settembre: ogni giornata si dividerà in due parti (ore 9.00/12.00-14.00/1700) con insegnamento sia teorico che pratico sull’acqua.

Queste le date dei corsi: domenica 8-15-22-29 luglio; sabato 4-11-18-25 agosto; sabato 2-9-16-23 settembre e il costo è di €342,00.

Sul sito www.avav.it è possibile scaricare la locandina

Per gli adulti sono anche disponibili programmi di lezioni private e veleggiate personalizzate: gli istruttori sono disponibili per lezioni private individuali e anche per piccoli gruppi in orari da definire secondo le esigenze.

E’ possibile organizzare in qualsiasi momento una scuola di vela adulti di base, intermedia o avanzata fissando degli appuntamenti presso la segreteria.

Se qualcuno ha voglia di provare l’esperienza della barca a vela e desidera farsi portare in giro per il Lago Maggiore dagli istruttori è sempre possibile prenotare una veleggiata, sono previsti diversi itinerari in cui si potrà esplorare il Lago Maggiore e conoscere le sue bellissime ricchezze.

Il circolo fornisce le barche, un istruttore per barca e una sede accogliente con spogliatoi e ristorante.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla segreteria: segreteria@avav.it, tel. 0332531635