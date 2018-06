Esterno Notte anche a Gazzada Schianno

Da quest´anno Gazzada Schianno entra a far parte della rassegna Esterno Notte organizzata da Film Studio ´90.

I film verranno proiettati presso il parco di villa De Strens dal 30 giugno al 21 luglio secondo questo programma:

Sabato 30 giugno – ore 21.30

A casa tutti bene

Regia di Gabriele Muccino

La storia di una famiglia che si ritrova a festeggiare le Nozze d´Oro dei nonni sull’isola dove questi si sono trasferiti.

Sabato 7 luglio – ore 21.30

Come un gatto in tangenziale

Regia di Riccardo Milani

Un uomo e una donna molto diversi tra loro si incontrano a causa dei figli innamorati. Inevitabile lo scontro tra i due.

Sabato 14 luglio – ore 21.30

50 primavre

Regia di Blandine Lenoir

Una donna compie cinquant´anni e decide che la sua vita non può essere solo fare la nonna.

Sabato 21 luglio – ore 21.30

Wonder

La storia di Auggie che, nato con una rara malattia, dovrà affrontare il mondo della scuola per la prima volta. Come sarà accettato da compagni e insegnanti?

Ingresso 6.00 € / ridotto 4.00 €