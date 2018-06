Ex camiceria Leva, il consiglio comunale adotta il piano integrato

Il consiglio comunale di Ispra ha adottato il piano integrato dell’area ex camiceria Leva. La decisione è stata presa nella serata di giovedì 7 giugno con soli tre voti contrari. Ora si aprono i termini per la presentazione di eventuali osservazioni da parte di cittadini e portatori di interesse, e il prossimo passaggio in consiglio comunale sarà la delibera di approvazione.

«Si tratta infatti di un intervento che riveste un’importanza strategica per tutta l’area interessata – dice il sindaco Melissa de Santis – per il quale è fondamentale avere una visione più ampia, orientata a un futuro attrattivo e competitivo, per tutto il territorio comunale».

La riqualificazione dello Spazio Leva è un intervento che riguarda un’area importante di Ispra. È prevista la costruzione di nuove opere pubbliche e nuovi servizi, e una rivisitazione della mobilità attuale. Alcune opere pubbliche saranno realizzate all’interno della stessa area, altre sul territorio comunale, si tratta del parco Baragiola, della sala polifunzionale, dello spazio espositivo e dell’intervento ex lido Euratom.

Nel lotto d’intervento funzionale al centro storico: ripa solitaria, piazza antistante il “Vegè” e piazza Felice Ferrario. Nel lotto d’intervento funzionale alle frazioni verrà realizzato il marciapiede SP69 e la ciclopedonale Barza.

Per quanto riguarda gli spazi commerciali, dopo i 5 iniziali che saranno realizzati nell’area dell’intervento, sono ammessi incrementi biennali nel numero massimo di undici. Complessivamente gli spazi commerciali realizzati entro il 2028 non potranno essere più di sedici.