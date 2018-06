Ex Isotta Fraschini: niente offerte alla terza asta

E’ andata deserta, ieri mattina a Busto Arsizio l’asta per la vendita dell’ex Isotta Fraschini l’area dismessa di via Milano.

Vista l’assenza di offerte, era presente solo un delegato dell’associazione “Obiettivo Isotta” che segue il futuro dell’area dismessa, il prossimo step a questo punto sarà un’altra asta che sarà realizzata probabilmente non prima dell’inizio del 2019. Il valore a base d’asta sarà pari a 5,6 milioni di euro, ossia con un ribasso del 20%. L’offerta minima potrà essere pari o superiore a 4,2 milioni.

Ieri, per il terzo tentativo, il prezzo base era di 7,04 milioni di euro l’offerta minima di 5,28 milioni di euro. L’ex Isotta Fraschini è un’area cruciale per Saronno: situata a poche centinaia di metri dal centro storico lungo l’asse via Milano e via Varese è uno snodo fondamentale per ricucire la frattura tra il Matteotti e il resto della città. Al momento i capannoni sono abbandonati al degrado e vengono usati come rifugio per i senzatetto, per lo spaccio e come ricettacolo di componenti d’auto rubate.