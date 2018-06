Ex tiro a segno Fagioli lancia l’appello: “Facciamolo rinascere”

La rinascita dell’ex tiro a segno ad opera di privati che ne conservino la vocazione. E’ uno dei progetti del sindaco Alessandro Fagioli. L’ha rivelato lui stesso nell’ultima seduto del consiglio comunale.

“Spero che arrivi qualche privato che si prenda carico di ricostruire l’ex tiro a segno con la stessa vocazione. Sarebbe una scelta in grado di portare nuove discipline sportive in città valorizzando un angolo del quartiere Matteotti” ha commentato Fagioli.

L’esternazione è arrivata, non a caso, durante la discussione in merito alla riqualificazione tra l’area tra via Varese e via Fermi. Si tratta del recupero di un’area dismessa di cui il consiglio comunale aveva già approvato la variante al Pgt. Ora sono state messe in discussione e approvate dalla maggioranza le controdeduzioni sul piano attuativo. In sostanza, come presentato dal nuovo assessore all’Urbanistica Lucia Castelli, nella zona accanto all’ex tiro a segno, una delle 5 più grandi aree dismesse saronnesi, sarà creato un complesso multifunzionale. Si è parlato di una palazzina residenziale di 5 piani più un piano terra commerciale (che ospiterà 3 o 4 negozi di vicinato) e un interrato per autorimesse, per un totale di 4.015 metri quadrati residenziali e altri 309 commerciali. Completano la realizzazione una media struttura di vendita di circa 880 metri quadrati e la realizzazione di un edificio commerciale di media distribuzione di 1804 metri quadrati.

Il progetto non è piaciuto all’opposizione che da subito ha posto l’accento su diverse criticità come la scarsa qualità del progetto, la poca cura della progettazione dello spazio verde e anche la mancanza di integrazione che il futuro recupero delle aree dismesse del quartiere dall’ex Isotta Fraschini all’area comunale dell’ex tiro a segno.

E forse proprio per dimostrare di avere un progetto di più ampio respiro Fagioli ha svelato la sua idea. Un’uscita che è quasi sembrato un appello ad eventuali persone interessate a farsi avanti.