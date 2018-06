FAI Qualifying Grand Prix: una settimana tra le nuvole

Si è conclusa sabato 23 giugno a Varese la settimana dedicata al FAI Qualifying Grand Prix, gara di volo a vela valida per la qualificazione per la finale del FAI Sailplane Grand Prix che si terrà nel giugno 2019 a La Cerdanya in Spagna. E’ la sesta volta che Varese ospita una gara del circuito del Grand Prix,compresa la finale del settembre del 2015.

La gara, ideata dalla Federazione Aeronautica Internazionale per dare visibilità allo sport del volo a vela, vede al massimo 20 partecipanti chiamati a tagliare la linea di partenza simultaneamente e possono essere seguiti da terra e via web grazie all’uso di speciali dispositivi che vengono installati sugli alianti e che rimandano i dati a terra.

Francia, Germania, Gran Bretagna Austria e Italia si sono sfidati per 6 giornate su 7 disponibili. Varese si conferma così luogo ideale per ospitare eventi come questo, che danno lustro allo sport del volo a vela ma anche al territorio nel quale vengono ospitati.

Ad aggiudicarsi la gara Peter Hartmann, pilota austriaco socio dell’AeC Adele Orsi, seguito dall’italiano Thomas Gostner e dal francese Gilles Navas.

Hartmann e Gostner hanno condotto una gara regolare che ha permesso loro di creare un importante distacco dai i loro avversari, più combattuta è stata invece la lotta per il terzo posto che proprio l’ultimo giorno ha visto il sorpasso del francese Gilles Navas, dal suo compagno di squadra Didier Hauss.