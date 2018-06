Fatturazione elettronica, 250 iscritti al seminario

Sono già 250 le imprese iscritte al seminario, promosso dalla Camera di Commercio, sulla fatturazione elettronica che si terrà mercoledì 13 giugno al centro congressi Ville Ponti di Varese. L’incontro, che avrà come relatore l’esperto di UnionCamere Lombardia Gianluca Giussani, sarà anche l’occasione per analizzare ed approfondire lo scenario di riferimento, con particolare attenzione alla “Tax Compliance – Conformità fiscale” e al ruolo delle autorità fiscali italiane ed europee. L’appuntamento è per le 9.30, nelle sale del Centro Congressi Ville Ponti.

La partecipazione è gratuita per le aziende con sede e/o unità locale in provincia di Varese; per le altre, il costo è di 61 euro (Iva compresa). Iscrizioni online sul sito della Camera di Commercio varesina www.va.camcom.it, seguendo il percorso “Convegni e Seminari » Internazionalizzazione”.