Fedex, nella notte scatta il blocco dei camion a Malpensa

In anticipo di undici ore sull’incontro al ministero, a Malpensa è il momento di una nuova protesta dei lavoratori di Fedex, che protestano contro esuberi e trasferimenti annunciati dall’azienda.

La «sorpresa» è scattata a mezzanotte, tra lunedì 18 e martedì 19 giugno: i lavoratori si sono riuniti in presidio di fronte all’hub di Malpensa e hanno bloccato i camion, «sia in entrata che in uscita» dal principale punto d’interscambio strada-aereo. Con una lunga fila che alle 8 del mattino è arrivata a occupare quasi tutta la bretella d’ingresso a Cargo City Sud

«È uno “sciopero sui generis”, siamo qui a protestare ma i turni verranno poi rispettati nell’arco della giornata» spiegano all’alba i lavoratori, una trentina, soprattutto di Malpensa ma con supporto da Bollate (Milano) e Galliate (Novara). Sono rimasti all’ingresso dell’hub Fedex per otto ore, dalla mezzanotte alle 8 del mattino, «rinunciando a qualche ora di tempo libero o di sonno, prima di riattaccare con il turno».

A cavallo tra maggio e giugno i dipendenti di Fedex hanno attuato tre giornate di sciopero, per spingere l’azienda a sedersi al tavolo e riconsiderare l’ampio piano di esuberi (361, in origine) e trasferimenti (un centinaio) previsti in Fedex e nella controllata Tnt. Una mossa contestata da lavoratori e sindacati perché prevede, in un’azienda sana, la esternalizzazione del lavoro, con ricorso ad appalti a realtà più “fluide” e considerate meno garantite, come le cooperative: la stessa Fedex negli incontri successivi ha poi chiarito che una parte dei licenziamenti sarebbero accompagnati dalla riassunzione in cooperativa.

Dopo lo sciopero, ora è il momento del blocco. Una protesta «nata in un giorno e mezzo, da noi, e poi con il sostegno delle organizzazioni sindacali», appunto alla vigilia dell’incontro previsto questa mattinata martedì 19 giugno, al Ministero dello Sviluppo Economico. Il blocco a Malpensa non è stato un’iniziativa isolata: nella giornata di lunedì anche a Bollate è stato attuato un blocco mattutino dei camion, con l’intervento delle forze dell’ordine. Su richiesta del management dell’azienda, secondo i lavoratori, che per questo nel pomeriggio hanno deciso anche di scioperare.