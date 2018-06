Femminicidio e maschicidio, se ne parla a Fagnano

Appuntamento per il 14 giugno, alle 21, a Fagnano Olona, presso l’aula magna della scuola E. Fermi di Fagnano Olona, in piazza Alfredo Di Dio dove gli attivisti del Movimento 5 Stelle, in collaborazione con l’associazione Rete Ecosociale, organizzano un evento su “Femminicidio ed il Maschicidio, soprusi nel silenzio”.

I relatori della serata saranno Juan Guidi, presidente dell’associazione “Rete Ecosociale”, Paola Macchi, ex consigliere regionale, Alessandro Frigerio, esperto in cybersecurity e cybercrime e, in collegamento Skype, ci saranno anche l’avv. Giuseppe Placentino, consulente di Padre Pio TV e il giornalista Massimo Mangiapelo, autore del libro sulla misteriosa morte della nipote ossia “Federica, la ragazza del lago”.