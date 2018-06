Ferito operaio al lavoro su un palo della luce

Sirene ed elicottero medico questa mattina a Cittiglio per soccorrere un uomo di 27 anni scivolato da un palo dell’illuminazione durante un lavoro di manutenzione.

L’infortunio è avvenuto attorno alle 11 in via per Mombello, un strada che si percorre superando il passaggio a livello che porta al Pradaccio.

Lì, mentre l’operaio stava lavorando, un sistema di ritenuta avrebbe ceduto facendolo cadere e rimbalzare contro l’anima della struttura in metalli.

L’uomo era cosciente ed è stato soccorso dalle persone nelle vicinanze e all’arrivo dei soccorritori è stato immobilizzato. Successivamente l’elisoccorso di Como l’ha trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Varese.

Le sue condizioni non sono gravi.