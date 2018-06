“Fermate quello scempio sulle sponde del Lago”

Riceviamo e pubblichiamo come “lettera al direttore” la richiesta inviata da una lettrice al sindaco di Maccagno con Pino e Veddasca in merito alla costruzione di un chiosco sulla spiaggia di Zenna.

Egregio Sig. Sindaco,

mi permetto di rivolgerle un’appello accorato: fermi quello scempio!

Mi riferisco a quanto sta avvenendo su una delle più belle spiagge dell’alto Verbano, o meglio nel cuore della spiaggia di Zenna.

Proprio al centro della spiaggia verrà realizzata un’area destinata ad un bar. Per quanto riconosca la necessità di un bar per gli avventori e rispetti la regolare richiesta sottomessa all’ente preposto a concedere il permesso, sono indignata per la posizione identificata.

Collocando l’area al centro della spiaggia si “ferisce” a morte un luogo incantevole, si riduce in modo significativo lo spazio destinato agli amanti del posto e infine si mette a rischio la struttura stessa in caso di innalzamento del livello dell’acqua.

Nell’area attigua c’è la possibilità di identificare certamente una zona più idonea, che risponda ai criteri necessari.

Per quanto di sua competenza, Le chiedo di attivarsi per impedire che un posto unico, di una bellezza straordinaria, venga rovinato per sempre.

Cordialmente

Elisabetta Zampogna