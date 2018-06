Festa di compleanno per Cat Village

Festa di compleanno di Cat Village, il gattile di Lonate Pozzolo

L’appuntamento è per domenica 10 giugno. La festa inizierà alle 16,30, al gattile in viale Vittorio Veneto n. 65.

Ci saranno le visite guidate alla struttura, il bar con la sangria, il mojito, lo spritz e gli analcolici è il buffet offerto. Alle 18 taglio della torta con brindisi, inoltre pesca e mercatino.

Il ricavato della festa servirà per le spese veterinarie su Skel, «che è stato trovato in condizioni pietose è pieno di pidocchi, necessita di esami per accertamenti, e anche per Vegeta(gatto tigrato grigio) che nonostante abbia quattro anni dovrà fare la visita dall oncologo date le sue condizioni».

È una occasione per accostarsi al gattile, che è sempre in cerca di nuovi volontari, una possibilità aperta anche ai minorenni.