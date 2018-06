Festa dei sapori, grande attesa per l’evento al Parco Lagozza

E’ tutto pronto per la Festa dei sapori, delle arti e della cultura in programma sabato 9 e domenica 10 giugno al Parco Lagozza di Arcisate.

Come sempre gli organizzatori hanno previsto una due giorni ricca di curiosità, buona cucina e intrattenimenti originali che, in questi anni, hanno ottenuto un grande successo di pubblico.

Si parte sabato, alle 18, con l’inaugurazione della mostra di pittura a cura della scuola della Soms di Brenno Useria coordinata da Carlo Proverbio.

Alle 18.30 partiranno la musica e il ballo, con lo spettacolo di breakdance della scuola All dance Academy, mentre alle 21 si ballerà ascoltando il concerto del gruppo Cann, Cord & Pell. Durante la serata sarà attiva l’area giochi con le reti elastiche per i bimbi e aprirà lo stand gastronomico dove, come specialità locale, spicca il Cium, il salamino tipico di Arcisate.

La giornata clou sarà la domenica 10 giugno, con il semaforo verde che scatterà alle 8.15 con le colazioni, una”carica di energia” per affrontare (dalle ore 9.15) la nona Camminata delle cascine, organizzata dall’Atletica Arcisate Gs Miotti.

Dalle 10 inizieranno le attrazioni al parco Lagozza, coi trattori storici e il mercatino dell’hobbistica. Parteciperanno il gruppo Trematera, il gruppo Trattori d’epoca Ticino e un’altra cinquantina di bancarelle con prodotti di vario tipo. Allo stesso tempo aprirà l’area dei giochi country con una serie di prove curiose come il toro meccanico, la mungitura della mucca, il tiro del lazo, assieme ad altre più classiche, come lo scivolo gonfiabile, le reti elastiche, il tiro ai barattoli e le foto country.

Sempre sul filone agricolo alle 11 ci sarà una dimostrazione del trattore a testa calda, mentre alle 11.30 si azioneranno le motoseghe per lo show del boscaiolo che vedrà competere “legnamèe” professionisti dello Stil Timbersports. Poi spazio al pranzo (ore 11.30) e alla sfida sul toro meccanico (ore 12).

Nel pomeriggio, per i bimbi si potrà vivere l’emozione del battesimo della sella, grazie al pony portato da La Monda di Arcisate (ore 14.30), mentre chi preferisce i motori potrà compiere un giro di Arcisate sul quad (ore 15). I pistoni saranno protagonisti (ore 16) della gimkana dei trattori d’epoca, seguita mezz’ora dopo dal bis dello show del boscaiolo, dall’accensione del trattore a testa calda e dalla rivincita sul toro meccanico.

La serata si chiuderà fra risate e suggestione. Prima (ore 21) con lo spettacolo della Compagnia dei 4 venti e il loro esilarante cabaret, mentre alle 22.30 ci sarà lo spettacolo di fuoco a cavallo di Sagitta Firefolk.

Un programma davvero ricco e pieno di novità, con occasioni di divertimento per tutti.