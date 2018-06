Festa del Carabinieri, Luino rende omaggio ai suoi uomini

Fascia tricolore, in prima fila per rendere omaggio ai Carabinieri: Alessandro Casali nel tardo pomeriggio di martedì scorso si è dato appuntamento assieme alle decine di altri sindaci del territorio per il 204° anniversario dell’Arma, cerimonia solenne alla presenza del Comandante Provinciale, Colonnello Claudio Cappello.

«Mi ha fatto molto piacere partecipare alla cerimonia. In particolare, oltre al Comandante Provinciale Cappello, ringrazio il Capitano Comandante di Compagnia Alessandro Volpini, il Comandante della Stazione di Luino Luogotenente Vincenzo Alfano per l’importante ruolo che giornalmente svolgono per la Comunità luinese».

«Sono stato felice anche di aver incontrato il Luogotenente Stefano Castellano di cui ricordiamo tutti il prezioso operato trascorso in Città».

Durante la cerimonia sono stati premiati i luinesi Luogotenente Marco Cariola, l’Appuntato Scelto Gianluca Matrascia e il Brigadiere Capo Fernando Muscatello, altro militare dell’arma residente a Luino.

Alla cerimonia hanno partecipato i rappresentanti dell’arma in congedo, sempre attenti e presenti.