Festa della Ceramica, nuova vocazione per Saronno

Saronno rialza la testa e prova a proporre un grande evento. Lo fa partendo dal Museo della Ceramica Giuseppe Gianetti eccellenza visitata da appassionati di tutto il mondo ma poco conosciuta in città.

“E’ vero Saronno non è la classica città della ceramica – ha spiegato la curatrice del museo Mara De Fanti – ma vogliamo partire dalla ricca collezione del museo per portare questo materiale in giro per tutto il centro”. Il risultato sarà la prima “Festa della Ceramica” della Lombardia.

L’evento è stato realizzato con la collaborazione dell’Amministrazione comunale: sono stati coinvolti l’assessorato alla Cultura, al Commercio e il Distretto urbano del Commercio. Tanti gli eventi che saranno proposti sabato 30 giugno e domenica primo luglio. Ci saranno 32 espositori che arriveranno da tutt’Italia, il più lontano da Benevento.

“Li abbiamo selezionati tra 1.200 in modo da avere un’offerta di qualità” spiega la curatrice. Ma gli espositori sono solo l’inizio. E’ prevista una ricercatissima cena, a numero chiuso e su prenotazione, con un prelibato menù e le cento ciotole dell’artista Riccardo Biavati. Un altro esperto del settore, Angelo Zilio, realizzerà a cielo aperto, in piazza Volontari del sangue, la cottura di una statua dedicata a Maria Rosa Tagliabue, ex direttrice del museo, mancata nel 2014. Completano il quadro dimostrazioni di lavorazione dell’argilla al tornio in centro, dimostrazioni degli artigiani saronnesi del gruppo “Mani in arte” e laboratori di modellazione ceramica aperti al pubblico per adulti e bambini in museo.

Per un weekend la città si “dedicherà” alla ceramica visto che anche i commercianti di via San Cristoforo che ospiteranno nelle loro vetrine, grazie al coinvolgimento del Duc guidato da Luca Amadio, opere d’arte che lasceranno il museo per “mettersi in mostra in città”.

A completare le proposte, disponibili sul sito http://festaceramicasaronno.altervista.org, un contest sui social accompagnato dall’hashish #laceramicaèunacosaseria che propone ai saronnesi di realizzare uno scatto ironico con il materiale che si avvia a far concorrenza agli amaretti come eccellenza cittadina.