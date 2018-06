Panchine rosse contro il femminicidio e tante iniziative per la Festa della Repubblica a Cugliate Fabiasco.

In questa occasione verranno innanzitutto onorati i caduti presso il monumento di via Pagliolico a Cugliate, successivamente verrà inaugurata la “Panchina Rossa” simbolo della lotta contro la violenza sulle donne.

Sarà presente una delegazione della Croce Rossa, la dirigente Rosa Maria Pugni dell’ ’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Marchirolo e il rappresentante degli “Stati generali delle donne” Enrico Vignati sindaco di Inverno e Monteleone (PV).

Dopo l’inaugurazione, la manifestazione proseguirà presso villa Maria in via Mario Filippini per la cerimonia del battesimo civico, dove il sindaco di Cugliate Fabiasco Angelo Filippini e la giunta comunale consegneranno il tricolore e la costituzione ai diciottenni della classe 2000.

Al termine un rinfresco organizzato dalla Pro loco.

Tutta la manifestazione sarà accompagnata dalla presenza del corpo musicale di Cugliate Fabiasco.