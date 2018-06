Festa della Repubblica, il grazie del sindaco a chi dà una mano alla Città

La sera del 2 Giugno, Festa della Repubblica, nel suo discorso in apertura del tradizionale concerto della Filarmonica di Cardano al Campo e prima del conferimento del Giunto d’Oro ad Antonio Marangoni, il sindaco Angelo Bellora ha voluto ringraziare pubblicamente coloro, persone singole, associate e aziende, che nel corso degli anni hanno compiuto gesti, spesso piccoli ma di grande valore civico, a favore della Città, dimostrando generosità e senso del bene comune.

Innanzitutto, il sindaco ha ricordato i patti di Collaborazione, uno strumento innovativo che da circa tre anni permette ad alcune associazioni di prendersi cura di parti significative del nostro territorio. Perciò un ringraziamento va al Gruppo Alpini, che ha curato il recupero prima del cippo commemorativo davanti alle ex scuole Pascoli e poi il restauro del monumento ai caduti nel Cimitero. Poi gli Amici di Cardanoincomune, che hanno realizzato la pavimentazione della casetta dell’acqua vicino alla scuola Manzoni. L’Associazione Genitori, che segue le opere di piccola manutenzione degli edifici scolastici.

La Pallacanestro Cuoricino, cui è stata affidata la cura del campetto di via Berlinguer e che collaborerà nel rinnovo del fondo della palestra della scuola Manzoni.

A queste associazioni, da quest’anno, si sono aggiunti i richiedenti asilo che la cooperativa 4Exodus ospita in città e che si prendono cura del verde e di alcune strutture della piazza Giovanni Carù e del parchetto di via Trento.

Ma ci sono anche altre persone e soggetti che, senza obbligo alcuno, si sono fatti avanti per “dare una mano” con piccoli ma significativi gesti:

come il signor Claudio Checchi, «che ha prestato la sua opera come Lavoratore Socialmente Utile nel nostro Municipio e si è preso cura della riorganizzazione dell’archivio della nostra Polizia Locale, donando spontaneamente del materiale da ufficio».

«Sempre a nome della Polizia Locale ringraziamo la ditta Fiamma, azienda storica della cittadina, più volte impegnata in opere di valenza pubblica, che ci ha donato una macchina fotografica digitale, preziosa per il lavoro quotidiano degli agenti. Infine grazie a Cicli Ferrazzi, altro nome storico per Cardano, che ci ha aiutato a rimettere in sesto una bicicletta, che verrà utilizzata a breve, sempre dalla Polizia locale

Il sindaco Angelo Bellora ha così commentato: «questi sono piccoli gesti, ma di grande valore civico, che dimostrano una passione ed un attaccamento alla nostra Città non comuni. Vorrei venissero ricordati ogni anno, anche per essere da esempio per altri di come si può essere cittadini attivi. L’essere comunità vuol dire non solo sentirsi parte di una Nazione, la nostra Italia, e di una comunità ben più larga, l’Europa, ma innanzitutto sentirsi parte attiva e partecipe della nostra comunità, quella della nostra Cardano.”