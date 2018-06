Festa di fine anno all’asilo

Un asilo diventato famoso per via del furto subito qualche tempo fa: non è ancora stato ritrovato lo striscione della festa della mamma realizzato dai bambini e che qualcuno rubò nel corso di un fine settimana.

Ora i bambini e le maestre della scuola materna Visconti di Caldana, frazione di Cocquio Trevisago, organizzano una festa di fine anno in programma per le 19 del prossimo 22 maggio dove avverrà la consegna dei diplomi.

E chissà che per quella data non torni anche lo striscione che prese il largo.