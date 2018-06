Festa degli Orti Urbani di Gallarate

«Cibo sano, aria fresca e amicizia». Così gli ortisti di Madonna in Campagna sintetizzano la giornata di festa agli orti urbani di Madonna in Campagna.

Un appuntamento divenuto ormai tradizionale, nel periodo estivo in cui gli orti danno ogni giorno chili di prodotti diversi.

Gli orti urbani sono stati creati nell’ambito del progetto Critical Mas e consegnati nel 2014, riuniscono in via Madonna in Campagna persone da tanti quartieri diversi, assegnatari dei piccoli appezzamenti verdi: la tradizione della festa è iniziata fin dal primo anno di “raccolto” e prosegue. Anche quest’anno con «la gradita presenza del sindaco di Gallarate», Andrea Cassani.