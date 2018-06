Una festa di quartiere per salutare l’arrivo dell’estate a lume di candela

Una festa al parco, la sera, al lume delle candele e “cullati” dalla musica. È la bella idea proposta, per sabato 23 giugno, dalla Consulta rionale Sciarè-Cedrate.

L’appuntamento è al parco di via Vigorelli, che la Consulta aveva già scelto nei mesi scorsi per altre iniziative. «È una serata che abbiamo voluto per far partecipare le persone del quartiere e per salutare l’estate» spiega Roberto Bertoglio, presidente della Consulta rionale dei quartieri Est della città. La zona centrale del parco sarà illuminata dalla luce delle candele e soprattutto ci sarà anche la musica della Bandarone, che propone pezzi d’ispirazione celtica, ad accompagnare dolcemente la serata.

Il parco era già stato usato lo scorso 5 maggio per la festa di primavera, che aveva visto la partecipazione di circa cinquecento persone al pomeriggio, dopo che la mattina un gruppo di volontari si era preso cura dell’area verde, che è al centro della parte “nuova” del quartiere (zona via Olona-via Vigorelli). Sciarè è un quartiere che si sviluppa “in lunghezza” lungo la ferrovia: nella parte vecchia del rione – vicino alla stazione – la Consulta ha investito energie anche per valorizzare il parchetto di via Bergamo, già al centro in passato di iniziative comunitarie.

A settembre le attività della Consulta proseguiranno con l’inaugurazione del dog park.