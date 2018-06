In festa con Silvia: musica, sport e solidarietà a San Carlo

Pallavolo, calcio per i più piccoli, divertimento, musica e solidarietà, per ricordare un’amica che non c’è più.

“In festa con Silvia” torna sabato 16 e domenica 17 giugno, al centro giovanile San Carlo di via Giannone 23 a Varese. Due giorni per raccogliere fondi che saranno devoluti in beneficienza, nel ricordo di Silvia Peluffo, stroncata da un male incurabile a 36 anni.

Si parte sabato 16 giugno con il torneo di volley misto (3+3) a 12 squadre, con partite dalle 12 di sabato fino a sera e dalle 10 di domenica 17 giugno, fino alle premiazioni serali. Durante le due giornate ci saranno banco cucina con spiedini, salamelle e patatine fritte, con la chicca della pizza e della cucina by Piedigrotta (sabato sera e domenica a pranzo). Sabato sera la musica è affidata ai “Cani della Biscia”, gruppo che fa genere “plurale maschile”, originario del Piacentino, per la prima volta a Varese. Domenica giochi e intrattenimenti per i bambini, gonfiabili, animazione a cura di Tremendina dalle 14.30 e torneo di calcio under 8 dalle 15.

Per informazioni e iscrizioni Chiara 0332240943 o 3498114203 o mcguiotto@gmail.com, Mauro 3474296242, pagina Facebook Silvia e i suoi amici in festa.

Evento con la collaborazione di Oratorio san Carlo Borromeo, La Piedigrotta, Hops, MaunalMente, Seltr Pgs, Pgs San Carlo.