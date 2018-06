Una festa tira l’altra

E’ tempo di ciliegie ma anche di festival da vivere per le vie e le strade della città e di concerti. Ecco i tanti eventi di questo fine settimana in provincia

METEO

Sabato soleggiato e caldo con massime verso 27-30°C. Nuvole cumuliformi sui monti dove potrebbe verificarsi qualche temporale tra pomeriggio e sera. Altrove asciutto. Zero termico in rialzo a circa 3800 m.

Domenica bel tempo estivo, soleggiato, temperature massime in lieve rialzo. Isolati temporali di calore sulle Alpi occidentali in serata.

CI VEDIAMO A…

Gornate Olona – VareseNews e Varese4U vi invita alla passeggiata medievale partendo da Torba e camminando alla scoperta della bellezza e unicità del sito Unesco: è questo uno dei momenti centrali del programma di sabato 9 giugno, pomeriggio di festa organizzato nell’ambito del progetto Varese4U. Durante l’evento sarà presentato il video realizzato dal FAI – Fondo ambiente italiano, per valorizzare il sito Unesco di Torba e Castelseprio, ma ci sarà anche un momento di festa per i primi due anni di attività di Varese4U. Aperte le prenotazioni – Tutto il programma

Varese – Torna la Festa delle Ciliegie: si terrà infatti in via Sacco e in via Robbioni, e sarà arricchita da musica, eventi e iniziative, grazie alla collaborazione tra Confcommercio Ascom Varese, Fiva, comitato negozianti via Sacco e WG Art – Substrato. L’appuntamento è per domenica 10 giugno: nelle due vie, che saranno tutto il giorno pedonali, ci saranno 35 banchi di cui 6, di grandissime dimensioni, di ciliegie – Tutto il programma

Varese – Sabato 9 giugno mercatino di artisti, artigiani, hobbisti in Piazza Giovine Italia, vie Rossini e Donizetti, dalle ore 10.00 alle ore 18.00.Antico mercato bosino

Domenica 9 Mostra mercato di antiquariato ed articoli da collezione, dalle ore 8.30 alle ore 18.00 nel Centro storico.

Varese – E’ il fine settimana della Festa del Rugby. Venerdì alle 17 apre la cucina e si terrà il III Memorial Associazione Andrea Paltani. Alle 21 e 30 la Irishnight con The Clurs e Uncle Bard & The Dirty Bastards. Sabato la festa apre alle 15 quando ci sarà il Torneo Seven. Alle 21 e 30 concerti di Keemosabe, Bassistinti e The Sicks. A mezzanotte dj set. La festa è ad ingresso libero – Tutto il programma

Varese – Una giornata per l’ambiente alla Schiranna. L’iniziativa “AmbientiAMO” è promossa dal Movimento Cinquestelle varesino al Parco Zanzi, Lido di Schiranna domenica 10, dalle 10 alle 21.30 – Tutto il programma

Varese – Per il secondo anno Villa Toeplitz ospita “La Giornata Mondiale del lavoro a maglia in pubblico” a Varese: nel weekend in cui in tutto il mondo migliaia di donne, uomini, bambini, nonni lavoreranno a maglia, l’associazione Varese..in maglia, promuove l’evento anche nella città Giardino. Dal pomeriggio diverse iniziative – Tutto il programma

Varese – Alla scoperta del piccolo Monumentale di Giubiano. Domenica 10 giugno visita guidata con l’architetto Gian Franco Ferrario al cimitero di Giubiano, realizzato dall’indunese Carlo Maciachini, che disegnò il Monumentale di Milano – Tutto il programma

Varese – A Varese al Battistero dell’antico borgo di Velate, domenica 10 giugno alle 16.30 verrà proposto “Solo posti in piedi”, recital di musica e poesia dei Lindbergh realizzato in collaborazione con Claudio Lolli – Tutto il programma

Varese – Sabato 9 giugno, evento di educazione cinofila al Parco Zanzi, Schiranna, dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Lezione teorico-pratica su come gestire il proprio cane, dimostrazione e prove gratuite di Treibball e tanto altro.

Varese – Sabato, Musica a San Cassiano. Alle ore 18.30 alla Chiesa di Santo Stefano Velate, in Piazza Santo Stefano concerto con musiche di “Bach e Vivaldi”, Organo

Ingresso libero.

Varese – L’arte pubblica. Con i suoi affreschi, le sue statue, le sue meridiane, i suoi segreti. Incontro domenica alla Biblioteca Civica di Varese (Via Sacco, 9, ore 18.00). Incontro con Rossella Bernasconi, restauratrice, e Sebastian Paolo Righi, videomaker. Per informazioni: 0332.255.319/274, biblioteca@comune.varese

Sacro Monte di Varese – Porte aperte all’Osservatorio: La luce. Dalle ore 10.00 alle ore 16.00. Visite guidate all’Osservatorio, osservazione solare ai telescopi e laboratori didattici sulla luce in collaborazione con l’OSA (Optical Society of America) Student Chapter del Politecnico di Torino, www.astrogeo.va.it

Gavirate – Continua la tradizionale Festa delle Ciliegie al Parco Cinque Piante di Oltrona al Lago a Gavirate. Stand gastronomico attivo e serate danzanti.

Cocquio Trevisago – Il 9 giugno, a Cocquio Trevisago torna l’ormai la tradizionale Festa Ungherese, organizzata dall’Associazione Culturale italo-ungherese “Casa Ungherese Magyar Hàz” e dall’Associazione Amici e Volontari Pro Cocquio. Eventi e stand gastronomico con piatti tipici – Tutto il programma

Gemonio – Torna “a casa” la annuale festa del Motoclub Gemonio, in calendario nel fine settimana dall’8 al 10 giugno al centro polivalente di via Curti a Gemonio, nella zona delle scuole e dei campi sportivi. La rassegna prevede tre giorni di divertimento grazie al collaudato mix tra banco gastronomico, spine della birra, musica dal vivo e naturalmente passione per i motori – Tutto il programma

Duno – La celebrazione del 75° anniversario della Battaglia di San Martino si terranno domenica 10 giugno. Prevista la partecipazione delle scuole “per non dimenticare, nelle nostre radici il vostro cuore”. Il programma prevede il ritrovo dei partecipanti alle 9 al San Martino, cui seguirà mezzora dopo l’alzabandiera e la messa celebrata da don Lorenzo Butti. – Tutto il programma

Cuveglio – Il comitato “Vergobbio in festa” organizza sabato 9 giugno in collaborazione dei maestri dell’Accademia della costina una bellissima serata presso la rotonda di Vergobbio a Cuveglio a base delle famose costine, musica con l’orchestra Nicholas Iseppi. Come programma della giornata alle ore 16 gara di auto a pedali 2° campionato F1P a seguire alle ore 18 premiazione e poi un fiume di costine per tutti sino alla sera e alle 21 serata musicale danzante tanta allegria e buona cucina – Tutto il programma

Besozzo – E’ il fine settimana di Tacalaspina – Street Music Festival. Dalle 17 alle 24 la strade, i cortili e i parchi di Besozzo si riempiono di iniziative: live music, artisti di strada, stand gastronomici e tanto altro per un grande street music festival! – Tutto i programma

Induno Olona – Sabato 9 giugno dalle 9 alle 14 torna il Mercato della terra del Piambello, con tante cose buone e a km zero, laboratorio sui formaggi varesini e pranzo con il famoso risotto della Proloco – Leggi . Nel pomeriggio e in serata a Villa Porro Pirelli la Mostra di vini varesini, con degustazioni e aperitivo con i produttori locali – Leggi

Monvalle – Un fritto d’alborelle in riva al lago: lo propone la Proloco di Monvalle per il prossimo weekend. Arriva, infatti, la “Sagra dell’alborella” sabato 9 e domenica 10 giugno a partire dalle 11.30 presso il camping Lido di Monvalle, con ingresso gratuito. Saranno disponibili specialità locali offerte dallo stand gastronomico. – Tutto il programma

Taino – Il Festival dei Punti Cardinali entra nel vivo. La rassegna, che si svolge nel magico Parco di Taino per la terza edizione consecutiva, giunge tra pochi giorni agli appuntamenti più importanti. Sabato 9 giugno la serata sarà tutta dedicato all’universo e agli uomini e donne che più ad esso si sono avvicinati. – Tutto il programma

Sesto Calende – Campagna Amica “si fa in tre”. Sabato 9 giugno l’appuntamento con i produttori agricoli proseguirà con un tris di eventi a partecipazione è gratuita: degustazione di miele, battesimo della sella e laboratorio di Merilla- Tutto il programma

Sumirago – Ritorna come ogni anno la manifestazione sportiva e musicale dei ragazzi dell’associazione “ASD Centro Giovanile Luce di Sumirago”. La settimana di festa si aprirà sabato 9 giugno con il torneo “Volley dei colori” organizzato dalla “Volley Sumirago” e la festa di fine anno delle scuole primaria e secondaria organizzata dall’ “Associazione Genitori di Sumirago”. Si proseguirà domenica 10 giugno con l’arrivo di Auto e Moto d’epoca, in occasione dell’annuale raduno de “Le Vecchie Glorie Albizzate” – Tutto il programma

Lozza – Sabato 9 giugno a Lozza va in scena la prima edizione della “Run4Fun”. L’evento si rifà alla celebre Color Run: una corsa non competitiva aperta ad adulti e bambini, durante la quale vengono lanciati dei colori “contro” i corridori. L’appuntamento è alle 16.30 all’Oratorio di Lozza – Tutto il programma

Castiglione Olona – Il Comune di Castiglione Olona organizza domenica 10 giugno 2018, in collaborazione con i Gruppi e le Associazioni Locali, la sesta edizione del “Borgo dei balocchi”, un evento nato con l’idea di riscoprire, tramite i giochi d’altri tempi, i valori, la cultura e le tradizioni di una volta. La manifestazione, anche quest’anno curata dall’Assessorato ai Servizi Sociali, si svolgerà dalle ore 15.00 fino alle ore 20.00 ed accoglierà i bambini e le famiglie all’interno dei cortili, delle piazzette e negli angoli più caratteristici del Borgo Antico che si snodano attorno a Piazza Garibaldi. – Tutto il programma

Vedano Olona – Al via l’edizione 2018 dell’Estate Vedanese, organizzata dall’assessorato alla cultura, che quest’anno si apre con un bel film di animazione. Venerdì 8 giugno alle ore 21.15 nel cortile di Villa Fara Forni, sarà proiettato “Sasha e il Polo Nord”, la storia della principessa Sasha che decide di rinunciare ai suoi privilegi e parte per il Grande Nord alla ricerca del nonno, rinomato scienziato ed esploratore scomparso durante un viaggio al Polo. – Tutto il programma

Arcisate – E’ tutto pronto per la Festa dei sapori, delle arti e della cultura in programma sabato 9 e domenica 10 giugno al Parco Lagozza di Arcisate. Come sempre gli organizzatori hanno previsto una due giorni ricca di curiosità, buona cucina e intrattenimenti originali – Tutto il programma

Viggiù – I campioni della Pol.Ha all’inaugurazione del “Sentiero per tutti”. Sabato 9 giugno, alle 11, taglio del nastro per il tratto di sentiero realizzato dagli Amici del Monte Orsa per garantire l’accessibilità al belvedere sul Ceresio – Tutto il programma

Porto Ceresio – Seconda uscita sulle rive del Ceresio per la simpatica iniziativa del gruppo Facebook Fotografia costruttiva creato da Alessio Varisco. Fotografia costruttiva in collaborazione con il Comune di Porto Ceresio organizza per domenica 10 giugno una seconda escursione di gruppo per fotografare gli omini Lego – Tutto il programma

Castelseprio – Passeggiata con gli asinelli agli Scavi di Castelseprio. Ritrovo alle ore 14.30 al Campo Orecchie lunghe di via Monviso a Castelseprio – Tutto il programma

Samarate – Sabato 9 giugno un gruppo di genitori di San Macario – riuniti nella “Compagnia dei naufraghi” – presenterà uno spettacolo divertente e scanzonato dal titolo “A sbagliare le storie”, molto liberamente tratto da testi di Gianni Rodari. L’appuntamento è all’oratorio San Macario ore 21, sabato 9 giugno – Tutto il programma

Samarate – Al via la dodicesima edizione della Summer Fest a Verghera di Samarate. La festa si terrà all’oratorio San Luigi in via Mazzini 35 nel weekend lungo, l’8, il 9 e il 10 giugno. Stand gastronomico ricco e tante attività – Tutto il programma

Busto Arsizio – Prende il via sabato 9 giugno a Madonna Regina (via Favana) Street Sounds, evento a base di musica dal vivo, street food e tanto divertimento, organizzato dall’Amministrazione comunale e dal Gruppo Ceriani con la collaborazione di Nuova Busto Musica per i contenuti artistici e musicali e di Melt Communication per la parte gastronomica – Tutto il programma

Busto Arsizio – Si terrà il 9 e il 10 giugno la prima edizione del “Busto Arsizio Photo Contest 2018”. La manifestazione nasce da un’idea di Andreella Photo di proporre un evento culturale in grado di fondere la passione della fotografia e la

promozione del territorio di Busto Arsizio. – Tutto il programma

Somma Lombardo – Radici nel Fiume coop sociale onlus e ANFFAS Ticino Onlus, in collaborazione col il D.E.S. Varese (Distretto di Economia Solidale), organizzano, domenica 10 giugno “Buono e giusto”, la giornata del consumo consapevole e sostenibile presso la Comunità ANFFAS di Maddalena a Somma Lombardo. Eventi dalle 10 fino a sera – Tutto il programma

Gallarate – L’Associazione “Vivere Crenna” invita sabato 9 giugno alla videoproiezione “Io e il mio cane”, con presentazione del libro fotografico di Giancarlo Nazari, allievo dell’etologo Danilo Mainardi. L’appuntamento è a Villa Delfina, via Donatello 9/a, Crenna di Gallarate, sabato 9 giugno 2018, ore 21.00 – Tutto il programma

Vizzola Ticino – Sarà un weekend all’insegna dei droni e degli automodelli fuoristrada elettriche e a scoppio, quello in programma a Volandia a partire da venerdì 8 e fino a domenica – Tutto il programma

Fagnano Olona – Ultimo evento della rassegna “Percorsi Culturali” a Fagnano Olona, dedicato al teatro. L’appuntamento è per venerdì 8 giugno 2018 nell’Aula magna della Scuola media “Enrico Fermi” in Piazza Alfredo di Dio con lo spettacolo “Questo viaggio chiamavamo amore” – Tutto il programma

Tradate – Sabato 9 giugno alle 17.30 il Corpo Musicale Città di Tradate avrà l’onore di ospitare la Filarmonica Pregassona Città di Lugano per un evento di grande risonanza. Le due formazioni si esibiranno infatti in un doppio concerto nella suggestiva cornice del Museo Fisogni della Stazione di Servizio, che si è reso disponibile ad ospitare questo evento. – Tutto il programma

Arona – E’ il fine settimana dell’Arona Street Food. L’appuntamento è dall’8 al 10 giugno sul Lungolago Caduti di Nassirya, tutte le serate avranno inizio alle ore 21.00. – Tutto il programma

Milano – Sabato 9 e domenica 10 giugno Spirit de Milan organizza il primo Milano Django Festival, il festival Internazionale di gypsy jazz – Tutto il programma

SPORT

Varese – Venerdì si apre ufficialmente la sedicesima edizione dell’Atomiade 2018 che si svolgerà a Varese e provincia tra l’8 e il 10 giugno. L’inaugurazione è prevista per venerdì dalle ore 20.00, all’Ippodromo di Varese, cerimonia che darà il via alle «Olimpiadi» dei ricercatori scientifici appartenenti all’Associazione delle Comunità Sportive degli Istituti Europei di Ricerca (Asceri: www.asceri.eu), che comprende 38 centri di ricerca, in 16 nazioni. – Tutto il programma

Ciclismo – Il Gran Premio dell’Arno – Coppa d’Argento Comune di Solbiate Arno, gara internazionale juniores maschile è in programma domenica 10 giugno a Solbiate Arno con la regia organizzativa della Società Ciclistica Carnaghese – Tutto il programma

Ciclismo – Domenica 10 giugno a Castiglione Olona va in scena la quinta edizione di “Pedala con Lino”, pedalata ecologica non competitiva di 25 km organizzata dall’a.s.d. Team Lino. L’appuntamento è alle 8.30 al Parco del Castello di Monteruzzo. E’ possibile iscriversi alla pedalata a fronte di una donazione di 10 euro.- Tutto il programma

Podismo – I Fulgor Runners di Cairate sono già da tempo al lavoro per la preparazione della terza edizione della Fulgor Run, la camminata campestre non competitiva che si terrà sabato 9 giugno, con partenza alle ore 18,30 da via Pavia, a Cairate. Due i percorsi previsti, uno più lungo da 11 chilometri e uno più breve da 5 – Tutto il programma