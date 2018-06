Filippa Lagerbäck, Daniele Bossari e la Rete

Filippa Lagerbäck e Daniele Bossari si sono sposati e il matrimonio più atteso a Varese è stato un successo.

Al di là della scelta d’amore, che resta la ragione più bella e profonda, ci sono tanti altri aspetti interessanti in quell’evento.

Un giornale digitale ha la possibilità di leggere e analizzare tanti dati che fanno comprendere l’interesse per una notizia. E il matrimonio di Filippa e Daniele, per quanto ci sia sempre qualcuno (pochi) che storce la bocca, è una notizia perché i due sposi sono personaggi pubblici.

Vi raccontiamo alcuni dati interessanti che fanno di questa notizia una vera case history. Numeri importanti sia per le statistiche del giornale, che per le persone raggiunte dalla notizia e l’interazione che questa ha portato sui social network.

I NUMERI

sul giornale tra articoli, foto, video e live blog abbiamo avuto oltre 600mila pagine viste;

l’articolo più letto ha avuto 36mila lettori;

il live blog si è popolato di 400 post di oltre 300 persone diverse con 45mila lettori ed è stato seguito per quasi 200mila minuti

su Facebook, sui dieci post fatti dalla redazione, abbiamo raggiunto circa 700mila persone con oltre 65mila interazioni

Twitter è stato uno strumento di ulteriore diffusione portando centinaia di altre visite da ogni parte d’Italia

IL RUOLO DEL MOTORE DI RICERCA

In tutto questo anche Google ha giocato la sua parte perché i nostri articoli la sera del matrimonio, il 1 giugno, erano in testa a tutte le ricerche. Un “trucco” importante per scoprire cosa restituisce la rete è fare la navigazione in incognito altrimenti il motore di ricerca restituisce risultati condizionati dalla nostra navigazione.

I risultati con Daniele Bossari sono stati sorprendenti. Varesenews si piazza al primo e secondo posto con altrettanti articoli e soprattutto veniamo consigliati tra le news più importanti. Anche la ricerca con Filippa Lagerbäck ci mette in testa addirittura prima di Wikipedia.

Risultati possibili grazie alla url del giornale che ha un rank molto alto e a un buon lavoro SEO che rende più rintracciabili gli articoli.

IL SUCCESSO PER VARESE

Al di là degli ottimi risultati per il giornale, l’evento è stato un vero successo per Villa Ponti, la Camera di Commercio e per tutto il territorio. Gli invitati sono rimasti a bocca aperta nel vedere lo splendore della location, ma soprattutto tutti i giornali ne hanno parlato in lungo e largo usando parole di elogio per Villa Ponti.

Un evento che dà lustro e soprattutto che dimostra le potenzialità della città giardino, che in una giornata come quella di venerdì ha dimostrato tutta la propria attrattività.