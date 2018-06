Filo di perle, appuntamento in piazza per “Open people day 2”

Gli enti partner del progetto Filo di Perle (Il Melo ONLUS, AUSER Insieme di Gallarate ONLUS, AISLO, Cooperativa Naturart, Il Melograno, Compagnia Teatrale Instabile QUICK), di concerto con l’Amministrazione comunale di Gallarate, Assessorati alla Cultura e ai Servizi Sociali, organizzano l'”Open people day 2″.

L’appuntamento è fissato per il 24 giugno, dalle 15 alle 18.30, in piazza Libertè a Gallarate. Un’occasione per scoprire le numerose possibilità presenti e future offerte dal progetto Filo di Perle e partecipare in prima persona alle molte e differenti attività, iniziative, eventi socio-culturali dei cittadini per i cittadini (di ogni età).