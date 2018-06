Finanza, il generale Marco Lainati alla guida del comando provinciale

Competenza professionale attestata da curriculum di tutto rispetto, conoscenza del territorio, e rapporti schietti con gli attori del panorama provinciale, a partire dagli operatori della stampa e dei media.

Un incarico vicino a casa quello del Generale di Brigata Marco Lainati, milanese, classe 1969 che da oggi è alle guida del comando provinciale della Guardia di finanza di Varese.

Succede al Col. t. ST Francesco Vitale che dopo quattro anni di intensa attività al Comando Provinciale di Varese, dove ha conseguito importanti risultati di servizio, assumerà un prestigioso incarico presso il Comando Generale della Guardia di Finanza a Roma.

«Pienamente soddisfatto dal punto di vista professionale e ancora prima da quello personale e umano», ha spiegato il comandante uscente nel momento di saluto con la stampa avvenuto a metà pomeriggio dopo l’intensa giornata cominciata con la festa per il 244° anniversario della fondazione del Corpo.

Il Generale di Brigata Marco Lainati si è arruolato nella Guardia di Finanza nel 1988 e dopo aver frequentato l’88° corso d’Accademia in Bergamo, è stato assegnato alla Scuola Alpina di Predazzo.

Successivamente, ha ricoperto incarichi in Reparti operativi del Corpo (Comandante della Compagnia di Tirano, ufficiale addetto presso il Nucleo di Polizia Tributaria di Venezia e Comandante Provinciale di Ravenna) e incarichi di staff nell’ambito del Comando Generale della Guardia di Finanza, del Comando Regionale Veneto e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Laureato in Giurisprudenza, in Scienze Politiche ed in Scienza della Sicurezza economico-finanziaria, è insignito del titolo di alta qualificazione “Scuola di Polizia Tributaria” e “Istituto Alti Studi per la Difesa”.

Ha conseguito i Master Universitari in “Diritto Tributario dell’impresa” presso l’Università Bocconi di Milano e “Strategia globale e sicurezza” presso l’Università di Torino.

È Commendatore dell’ordine al Merito della Repubblica Italiana ed è insignito della Medaglia Mauriziana al merito dei dieci lustri di carriera militare, della Medaglia d’oro al merito di lungo Comando e della Croce d’oro per anzianità di servizio.