Dove finisce Busto Arsizio

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Elena Conti, lettrice di Varesenews residente nel quartiere di Beata Giuliana. In poche righe ci descrive la situazione che da diverse settimane è sotto gli occhi di tutti: la voragine dimenticata di via Quintino Sella dove è stata piazzata una transenna che sarebbe dovuta essere e che, come spesso accade in città, rischia di diventare parte integrante del paesaggio in attesa di un intervento di ripristino. La lettrice lamenta che, in generale, il quartiere è stato dimenticato dall’amministrazione.

Caro direttore, la prego ci aiuti. Il quartiere di Beata Giuliana da tempo sembra non far più parte di Busto Arsizio. Le asfaltature si fermano alle soglie del quartiere, la segnaletica orizzontale dei parcheggi è scomparsa da anni e non viene ripristinata. Da ultimo, sulla principale via d’accesso, via Quintino Sella, all’altezza del civico 127 da una settimana si è aperta una profonda buca nell’asfalto che è stata transennata in maniera provvisoria, restringendo pericolosamente la carreggiata e ostacolando il già numeroso traffico di vetture in entrata alla città e al quartiere. A quale assessore dobbiamo rivolgerci dato che l’attuale in carica (Paola Magugliani, nde) non sembra curarsi di noi?