Finisce fuori strada e sfonda il muro del cimitero

Incidente a Busto Arsizio nel tardo pomeriggio di martedì 19 giugno. In via per Samarate, sulla provinciale 13, il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo finendo fuori dalla sede stradale e sfondando il muro di recinzione del cimitero comunale.

Galleria fotografica Fuoristrada sfonda il muro del cimitero 4 di 7

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada attrezzato per incidenti stradali hanno messo in sicurezza il veicolo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere un ferito. Sul posto anche un’ambulanza con il personale Areu.

L’incidente è avvenuto intorno alle 20.