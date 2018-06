Finisce dopo tre anni l’avventura “cioccolatosa” di Jeff de Bruges

Con la sua avventura, Laura Margherini era stata anche protagonista di un nostro “Sguardo Quotidiano“:

Laura Margherini, 29 anni, è di Azzio ma ha vissuto ad Antibes (in costa Azzurra) per tre anni, dopo la laurea. Per mantenersi nella sua esperienza in Francia “ho fatto alcuni lavoretti, tra cui la commessa in una cioccolateria. Vendevo praline e tavolette di cioccolato belga. Me ne sono innamorata e quando sono tornata in Italia ho cominciato a cercare il locale per esportare anche qui l’esperienza” Il posto adatto per il suo “Jeff de Bruges” alla fine l’ha trovato: è nel pieno centro storico di Varese, in via Broggi.