Firmato il patto per il corridoio ecologico dell’Olona

Nella splendida cornice di Villa Burba a Rho il Sindaco di San Vittore Olona Marilena Vercesi ha sottoscritto il patto per il corridoio ecologico dell’Olona. L’iniziativa nasce nell’ambito del progetto “Olona entra in città”, promosso dai Comuni di Rho e Pregnana Milanese e da Lega Ambiente Lombardia. Nel 2014 ha ottenuto il sostegno da parte della Fondazione Cariplo nell’ambito dei finanziamenti previsti per l’Area Ambiente ed in particolare per la Connessione ecologica. Le azioni previste dal progetto hanno riguardato veri e propri interventi di riqualificazione accompagnati da percorsi partecipativi ed informativi e da una fase di monitoraggio. I firmatari si sono impegnati a custodire ed implementare la nuova vegetazione ed a preservare gli spazi aperti lungo il corridoio verde dell’Olona. Insieme a tutto questo si vuole anche promuovere la fruizione e la sensibilizzazione tramite percorsi ciclopedonali, sentieri, visite guidate ed eventi.

“La firma del Patto – afferma Lega Ambiente Lombardia – vuole essere una pubblica assunzione di responsabilità delle amministrazioni locali di fronte ai cittadini, che dovranno essere i primi custodi di quest’area dall’alto valore ambientale e culturale. Per San Vittore Olona idealmente è solo una semplice condivisione. In quanto comune del Plis dei Mulini ho firmato infatti per dare continuità al quel patto che sottoscrivemmo negli scorsi anni col DAVO e perché abbiamo la stessa visione del tema”.

Il DAVO è l’aggregazione di oltre 35 aziende agricole sotto forma consortile e si sviluppa per più di 1.500 ettari tra i PLIS (Parco Locale di Interesse Sovracomunale) della Pianura Olona e dei Mulini. Tra i suoi compiti anche la gestione e manutenzione delle aree di laminazione ambientale che si concentrano soprattutto nel territorio di San Vittore Olona, ciò In virtù di un progetto agroecologico caratterizzato dalla pratica di metodi di conduzione agricola tradizionali, naturali e non intensivi.

“È importate – prosegue la prima cittadina di San Vittore Olona – che ci sia un corridoio tra i comuni del corso dell’Olona che condividono una visione comune. Noi come PLIS dei Mulini dobbiamo guardare più a valle seguendo la linea di un fiume che ci unisce. Occorre – aggiunge il Primo Cittadino – un asse di continuità nord-sud. È importante che la Valle Olona si colleghi al parco Sud Milano. Noi del PLIS dei Mulini dobbiamo investire su questo corridoio ecologico anche per riacquisire la memoria di questi luoghi che spesso non si conoscono, e che invece meritano di essere riscoperti e visitati anche grazie a questi interventi migliorativi. Per questo motivo – chiude il Sindaco Vercesi – è importante la collaborazione con partners quali noi amministrazioni comunali in primis, oltre alle associazioni del territorio, il DAVO, gli agricoltori, il CFO ed ERSAF”.

E proprio il Presidente del DAVO Giuseppe Caronni, presente in occasione dell’apertura del mulino day a San Vittore Olona, ha dichiarato: “Abbiamo già confermato la volontà di essere punto di riferimento per gli agricoltori della zona per dare attuazione all’impegno previsto dal Patto per favorire pratiche agricole multifunzionali e di riattivare l’economia locale, promuovendo occupazione e sicurezza alimentare”.

“Non dimentichiamo – gli fa eco Vercesi – che proprio in questi giorni il nostro governo, grazie all’intervento del Ministro Delle Politiche Agrarie Gian Marco Centinaio, ha scelto di opporsi all’accordo CETA e di non ratificare il trattato con il Canada perché, ha detto, tutela solo una piccola parte dei nostri prodotti Dop e Igp, legittimando al tempo stesso la pirateria alimentare ai danni del Made in Italy.

Quindi tutela dell’ambiente e della filiera agroalimentare; noi con il Progetto Olona Green Way da tempo siamo coerenti su questi indirizzi”.