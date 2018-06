Folk, Dj Set e incontri: la settimana a Villa Toeplitz

Appuntamenti per tutta la settimana al Tennis Bar di Villa Toeplitz. Appuntamento martedì 12 giugno, alle 19 con Enrico Pandiani, noto giornalista torinese che nel 2009 ha esordito con Les Italiens: una saga noir che è diventata una saga TV coprodotta da Italia e Francia. Ai Giardini Letterari in Villa Toeplitz presenterà il suo ultimo volume: Polvere (DeA Planeta Libri). A moderare l’incontro sarà Emiliano Bezzon, giallista. L’ingresso è libero.

Mercoledì 13 giugno, alle 19 appuntamento con la serata #sottobene con musica live, dj set ed un esclusivo live painting curato dai ragazzi di Sub Strato, il tutto immersi nel fantastico verde della Villa, a pochi minuti dal centro. Live & Dj Set a cura di Stato Brado Crew. Live painting di Stuer.

Serata folk per venerdì 15 giugno, alle 20 con “Cann Cord & Pell – Ball Folk Varesino”. Il progetto di unire i Cann (le canne: flauti e tutti gli strumenti a fiato) i Cord (le corde delle chitarre, dei violini e del mandolino) e i Pell (…dei tamburi) nasce nella primavera del 2009 dall’iniziativa di Tonino e Valerio che decidono di suonare insieme le musiche su cui, da anni, danzano con gli amici. Il loro repertorio

di bal folk tradizionale è composto dalle musiche popolari suonate in giro per il mondo, soprattutto in Europa, e attinge in prevalenza dalla tradizione irlandese, bretone, francese, spagnola, e ovviamente, italiana. Le serate sono ad ingresso libero.