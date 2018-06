Fondi regionali alle residenze per anziani e disabili solo in cambio di videosorveglianza

Il Consiglio regionale lombardo ha approvato la mozione che mira ad inserire come requisito fondamentale per l’accreditamento regionale delle Residenza per anziani (RSA) e per disabili (RSD) l’installazione di sistemi di videosorveglianza interna.

Un voto favorevole che adesso passa la palla alla Giunta regionale per rendere esecutivo il dispositivo. Cosa cambierebbe? Per le strutture molto perché l’inserimento di sistemi di videosorveglianza criptati non sarà una “conditio sine qua non per ottenere fondi regionali”.

Primo firmatario della mozione è stato il consigliere regionale varesino di Forza Italia Angelo Palumbo insieme alla collega Simona Tironi. L’assessore al welfare Gallera ha dato parere favorevole.

«Regione Lombardia sul tema è già all’avanguardia – sottolinea Palumbo – avendo adottato, nel febbraio dello scorso anno, una legge specifica che mira a favorire l’installazione di sistemi di video sorveglianza nelle strutture che ospitano persone con fragilità. Oggi, tuttavia, a fronte anche del perpetuarsi di episodi di violenza e maltrattamenti, è necessario, per chi chiede l’accreditamento regionale e per chi già ne fosse in possesso, un anno per adeguarsi con le nuove disposizioni».

«Sono felice che non ci siano stati voti contrari a questa mozione – commenta Palumbo -, questa è una battaglia di civiltà e di tutela delle persone più deboli. Debole è sia un anziano o un disabile indifeso ma, lo è anche un operatore sanitario che non può discolparsi da accuse infamanti e magari non veritiere. Le registrazioni a disposizione dell’autorità giudiziaria e, saranno, quindi, a favore di tutti i soggetti interessati».

I due forzisti stanno lavorando anche ad una nuova mozione per l’installazione di sistemi di videosorveglianza negli asili nido lombardi: «la presenteremo nel prossimo consiglio di inizio luglio».