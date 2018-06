Fontana conferma la candidatura di Milano per le Olimpiadi Invernali 2026

«Io e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, siamo assolutamente decisi, perché riteniamo che le Olimpiadi siano un evento importante e strategico. Non facciamo certamente pressioni di carattere partitico perché riteniamo di essere i migliori».

Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine degli “Stati generali dell’Innovazione”, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano di commentare la possibilità che Milano e la Lombardia ospitino le Olimpiadi invernali del 2026.

In merito alla vicende riguardanti un’eventuale candidatura di Torino, il governatore lombardo ha commentato che i lavori in questa direzione proseguono a pieno ritmo: «Se loro non sono decisi, noi lo siamo. Noi stiamo rispettando la procedura elaborando un nostro progetto. Adesso aspettiamo che il Governo si esprima».