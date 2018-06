Fontana: “Mi vergogno, chiedo pazienza ai pendolari”

«Mi vergogno ma chiedo ai pendolari di avere pazienza. Per portare avanti i nostri progetti serve ancora qualche mese di tempo, spero che presto si possa invertire la rotta». Così parla il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, rispondendo sugli ultimi disagi vissuti dai viaggiatori sui treni lombardi (giovedì è stata una giornata disastrosa, per diversi motivi).

«Le situazioni che si stanno verificando sono di un’anomalia per cui è chiaro che qualcosa dovrà essere cambiato, a livello di interventi sul traffico» ha detto Fontana, che però non si è sbilanciato sull’ipotesi di un cambio dei vertici di Trenord: «È una delle valutazioni che dovrà essere sottoposta al Consiglio di amministrazione, sono loro che devono decidere. La Regione se verrà contattata esprimerà il proprio parere» ha concluso Fontana.

La giornata di giovedì è stata segnata da grandi ritardi al mattino (per un episodio anomalo che ha bloccato un convoglio Trenitalia, con ritardi a cascata) e anche al pomeriggio in particolare sulle linee FS da Milano verso Rho, Gallarate, Novara, Varese, Luino e Domodossola. E sulla giornata difficile si è innestata anche la polemica tra Comitati pendolari e assessore alle infrastrutture Claudia Terzi, che non ha partecipato a un incontro del Quadrante Nord-Ovest. Mentre in compenso la stessa assessore Terzi ha duramente attaccato Trenord per i problemi su Lecco e Bergamo.